Der 38-jährige Ford-Fahrer wollte von der Alten Landebahn in Dessau auf die Hermann-Köhl-Straße einbiegen.

Dessau/MZ. - Zu einem Unfall mit einer leicht verletzten Person ist es am Dienstag, 28. Oktober, gegen 5.15 Uhr im Dessauer Westen gekommen.

Ein 38-jähriger Ford-Fahrer wollte von der Alten Landebahn nach links in die Herrmann-Köhl-Straße abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem auf der Herrmann-Köhl-Straße befindlichem Renault eines 72-jährigen Fahrers, der in Richtung Mannheimer Straße unterwegs war.

Dieser verletzte sich bei dem Unfall leicht, lehnte jedoch eine medizinische Versorgung vor Ort ab. Der an den beiden beteiligten Fahrzeugen entstandene Sachschaden wurde auf circa 18.000 Euro geschätzt. Die Ampel war zum Unfallzeitpunkt nicht in Betrieb.