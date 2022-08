Neue Kritik an Haltepunkt Ampel mitten auf dem Radweg - ADFC kritisiert „Eselei“ am Bahnhof in Meinsdorf

Nach Abschluss der Bauarbeiten an der Eisenbahnüberführung Meinsdorf steht das Großprojekt der Deutschen Bahn vielfach in der Kritik: Nicht nur die fehlende Barrierefreiheit, um auf den Bahnsteig des neu gemachten Haltepunkts zu kommen, ist ein Ärgernis. Warum auch Radfahrer sauer sind und was die Bahn dazu sagt.