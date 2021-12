Ampel an A-9-Auffahrt in Richtung Dessau defekt - Audi-Fahrer verursacht Unfall und flüchtet

Klieken/Roßlau/MZ - Nach einem schweren Unfall an der B187 zwischen Klieken und Coswig droht einem 54-jährigen Audi-Fahrer Ärger.

Nach ersten Erkenntnissen hatte am Dienstag gegen 15 Uhr ein 38-jähriger VW-Fahrer die B187 in Richtung Coswig befahren, als in Höhe der Abfahrt zur A9 ein Audi-Fahrer nach links auf die A9 in Richtung Dessau abbog, ohne auf den entgegenkommenden VW zu achten. Die Ampelanlage war zu diesem Zeitpunkt außer Betrieb.

Um einen Zusammenstoß mit dem Audi zu vermeiden, wich der VW-Fahrer nach links aus. Dabei kam er jedoch auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem Hyundai zusammen, dessen 62-jährige Fahrerin die B187 in Richtung Roßlau befuhr. Die Frau wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Da sich ein Zeuge das Kennzeichen des abbiegenden Audi notiert hatte, konnte der Halter ermittelt werden. Gegen den 54-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.