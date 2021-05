Am MVZ in Dessau entstehen ab Montag provisorische Parkflächen

Dessau - Im Bereich der Gablenzstraße in Dessau-Alten werden provisorische Parkplätze für das MVZ/Fieberzentrum am Klinikum errichtet. Das hat die Stadt mitgeteilt. Im Zuge der Baumaßnahme soll der desolate Einmündungsbereich an der Kreuzung Neuenhofenweg und Gablenzstraße ertüchtigt werden.

Während der Baumaßnahme wird der gesamte Baubereich für den öffentlichen Verkehr und für das Parken gesperrt. Die Umleitungs- und Baustellenbeschilderung muss beachtet werden. Baubeginn ist am Montag, 3. Mai. Geht alles glatt, sollen die Arbeiten nach vier Wochen abgeschlossen sein. (mz)