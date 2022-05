Am helllichten Tag bestohlen: Radtour zum Tierpark Dessau endet für Seniorin übel

Diebstahl am helllichten Tag. Hätte eine Videoüberwachung die Tat verhindert? Das Tierparkteam denkt über Prävention nach.

Dessau/MZ - Eine böse Überraschung hat unsere Leserin Christine Schwarzer am Wochenanfang erleben müssen. Während die Seniorin aus Dessau-Alten am Montag zwischen 11.30 und 14.30 Uhr den Tierpark besuchte, machten sich Diebe an ihrem Fahrrad zu schaffen. Und haben den Drahtesel rigoros „abgesattelt“.