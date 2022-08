Nach zwei Coronajahren Am Freitag geht's wieder los - Roßlau feiert sein Heimat- und Schifferfest

Der Aufbau am Luchplatz und am Elbbalkon beginnt am Montag. Warum sich schon ab Donnerstag, einen Tag vor der offiziellen Eröffnung des Festes, das Kommen lohnt und was alles bis zum Sonntag geboten wird.