Dessau-Rosslau/MZ - In einigen Orten wird der sorgsam aufgeschichtete Holzstapel für das Osterfeuer nächtelang bewacht. Weil es immer wieder vorkam, dass der Haufen von den Unholden aus Nachbarorten vorzeitig entzündet und abgefackelt wurde. Solche Auswüchse gipfelten in der Region Ende des 19. Jahrhunderts sogar in handgreiflichen Auseinandersetzungen mit Polizeieinsatz. Also werden nach dem Aufbau vom großen Holzstoß am Gründonnerstag auch 2023 zum Beispiel in Meinsdorf so genannte „Brandwachen“ patrouillieren.

