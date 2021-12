Am Dessauer Zoberberg heißt es jetzt: „Sport frei!“ ganz modern

Dessau/MZ - Die guten Nachrichten sind rar in diesen Tagen. Doch vom Zoberberg ist eine zu verkünden: Die Turnhalle der dortigen Gemeinschaftsschule ist fertig saniert und übergeben.

Sanierung wird 700.000 Euro teurer als geplant

Das sollte eigentlich am heutigen Freitag ganz offiziell und öffentlich passieren. Doch die Coronalage lässt das nicht zu. Der Freude über die nun abgeschlossene Aufwertung der Turnhalle trübt dies jedoch nicht. Nicht nur in der Schule selbst, auch in der Stadtverwaltung, wie der Beigeordnete für Bildung und Soziales, Jens Krause deutlich macht. „Ich freue mich, dass wir das Bauvorhaben mit dem Ziel der energetischen und allgemeinen Sanierung der Turnhalle an der Zoberbergschule, trotz Kostenaufwuchs wie bei allen derzeitigen Baumaßnahmen, erfolgreich abschließen konnten. Die Turnhalle erhält außerdem neue Sportgeräte und wird so für die Schulnutzung und für Freizeitaktivitäten aufgewertet. Es ist wichtig, dass wir die Lernbedingungen, auch im sportlichen Bereich, in unserer Stadt weiter verbessern.“

Inzwischen hat die neue alte Halle ihre Feuerprobe sowohl im Sportunterricht als auch beim abendlichen Vereinssport bestanden. „Es hat Geduld gebraucht, aber es hat sich gelohnt“, freut sich auch Schulleiter Andreas Weprachtitzky.

Denn eigentlich sollte die Halle schon ein Jahr vorher fertig sein. Im Februar 2018 hatte der damalige Finanzminister Andre Schröder den Fördermittelbescheid über 1,14 Millionen Euro aus dem Stark III-Programm zur energetischen und allgemeinen Sanierung von Schulen übergeben. Die Gesamtkosten waren mit zwei Millionen Euro geplant, erhöhten sich aber um 700.000 Euro.

Grund für den Kostenaufwuchs und die zeitliche Verzögerung waren Probleme bei den Ausschreibungen. Nach sechs durchgeführten Submissionen waren gar keine oder nur wenige Angebote, die zum Teil erheblich über der Kostenberechnung lagen, eingegangen. Die Mehrkosten muss die Stadt tragen, eine Erhöhung des Fördermittelanteils wurde abgelehnt. Aufgrund der zu wiederholenden Ausschreibungen verzögerte sich der Baubeginn bis Februar 2020..

Für die Turnhalle reichte 2007 das Geld nicht, sie musste warten

Die Sporthalle ist 1987 gebaut worden und war noch auf diesem Stand. Jetzt entspricht sie heutigen modernen Anforderungen: Glasfassade, Decke, Boden, Fenster, Türen, Sanitäranlagen wurden erneuert, eine Fußbodenheizung eingebaut. Investiert wurde außerdem in den Schallschutz, in eine neue Sportausstattung sowie in moderne LED-Beleuchtung.

Die Sanierung dieser Turnhalle war aus Kostengründen im Rahmen der Generalsanierung der Schule nicht möglich gewesen. Sie wurde ausgespart. Die heutige Gemeinschaftsschule war 2007 grundhaft saniert worden. Die fertige Schule Anfang 2009 übergeben. Die Freude getrübt wurde damals durch stark riechenden Fußbodenbelag in einigen Räumen.