Sauberkeit und Ordnung Altkleidercontainer in Dessau-Roßlau überfüllt: Stadt hat ab 2026 neuen Entsorger gefunden
Der Stadtpflegbetrieb hat einen neuen Geschäftspartner gefunden, der ab Januar die Sammlung der Altkleidung übernimmt. Wohin man in der Zwischenzeit, wenn man nicht warten kann, die Kleidung bringen kann.
14.11.2025, 08:00
Dessau-Rosslau/MZ. - Sie sind ein Ärgernis: überquellende Altkleidercontainer. Manch einer weiß schon gar nicht mehr, wohin mit den alten Sachen. Doch Entspannung ist in Sicht, sagt Sabine Moritz, Chefin des Stadtpflegebetriebs Dessau-Roßlau.