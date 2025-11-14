Sauberkeit und Ordnung Altkleidercontainer in Dessau-Roßlau überfüllt: Stadt hat ab 2026 neuen Entsorger gefunden

Der Stadtpflegbetrieb hat einen neuen Geschäftspartner gefunden, der ab Januar die Sammlung der Altkleidung übernimmt. Wohin man in der Zwischenzeit, wenn man nicht warten kann, die Kleidung bringen kann.