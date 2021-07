Altes Plattenwerk ist im Angebot - Sachsen versteigern Gewerbefläche in Dessau-Mitte

Leipzig/Dessau/DPA/MZ - Ehemalige Bahngebäude, ein Plattenwerk mit angrenzendem Bunker und ein Herrenhaus können bald neue Besitzer bekommen. Bei der Herbstauktion kommen in Leipzig und Dresden Ende August insgesamt 113 Immobilien aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen unter den Hammer, Das hat die Sächsische Grundstücksauktionen AG mitgeteilt. Die Summe der Mindestgebote liegt bei rund 8,9 Millionen Euro. Die Auktion in Leipzig ist am 27. August, vier Tage später werden dann in Dresden Immobilien angeboten.

In Dessau-Roßlau steht ein ehemaliges Unibetongelände/ Plattenwerk hinter dem Sconto-Markt im Dessauer Westen zum Verkauf. Auf dem etwa 32.600 Quadratmeter großen Grundstück, das als Gewerbefläche ausgewiesen ist, befinden sich ein als Funkmast vermieteter Schornstein, ein Bunker, ehemalige Gleisanlagen sowie ein ehemaliger Beschickungsturm, den aber der Anbieter selbst als „ruinös“ bezeichnet. Das Mindestgebot für das Objekt liegt bei 99.000 Euro. Das Grundstück hat zwar eine Funkstation für Vodafone auf einem Schornstein, die fast 6.000 Euro Jahresmiete bringt, es hat aber auch Tücken: Die aktuelle Zufahrt erfolgt über ein Fremdgrundstück und ist über ein umfangreiches Geh-, Fahr- und Leitungsrecht dinglich gesichert. „Weitere Zufahren über öffentliche Straßen scheinen möglich“, heißt es im Prospekt etwas vage.

Neben dem Dessauer Gewerbefläche werden in Leipzig und Dresden auch ehemalige Empfangsgebäude der Bahn in Ellrich und Bad Lobenstein (beide Thüringen) angeboten. Der Startpreis liegt bei 1.000 beziehungsweise 3.000 Euro. Die Immobilie mit dem höchsten Mindestgebot steht im sächsischen Pirna. Für ein denkmalgeschütztes Wohn- und Geschäftshaus aus der frühen Gründerzeit beträgt das Mindestgebot 1.495.000 Euro.