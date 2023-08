Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ - Endlich wieder Ordnung und Ruhe im Haus. Rose-Marie Meißner atmet tief durch, wenn sie an die vergangenen Monate denkt. Die 87-Jährige wohnt in der Peterholzstraße 48. Und dieses unter Denkmalschutz stehende Laubenganghaus im Eigentum der Wohnungsgenossenschaft Dessau wurde grundhaft saniert. Zweieinhalb Jahre dauerte das. Für Rose-Marie Meißner und die anderen Mieter bedeutete dies, zweimal umziehen zu müssen. „Das Ganze hat mich doch ein bisschen mitgenommen. Ich hatte das unterschätzt“, gesteht die alte Dame jetzt. Knapp drei Monate lebte sie in einer Übergangswohnung, die in einem anderen Strang im gleichen Haus lag. „Meine Möbel waren in der Zeit eingelagert, ich hatte nur das Nötigste mitgenommen“, erzählt sie. Der Aufwand war riesig. Alles musste eingepackt werden, die Möbel transportiert und was gebraucht wurde, aufgebaut werden. „Die Wohnungsgenossenschaft hat sich um alles gekümmert, ich hatte Helfer“, so Rose-Marie Meißner.