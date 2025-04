Alternative zu Standort in Weißenfels? Altes Dessauer Gefängnis bleibt leer - Standort kommt für neue Anstalt nicht in Frage

Sachsen-Anhalt braucht ein neues Gefängnis. Das sollte erst in halle und jetzt in Weißenfels entstehen. Doch in Dessau gibt es noch eine ehemalige ungenutzte Anstalt. Warum sie dennoch nicht reaktiviert wird.