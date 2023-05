Bauhaus-Kiosk war in Coronazeiten dicht Alter Bekannter übernimmt - Trinkhalle am Meisterhaus von Gropius in Dessau ist wieder offen

Seit Corona war die Trinkhalle in der Mauer der Meisterhäuser am Haus Gropius in Dessau geschlossen. Nun hat Luka Jerković den Kiosk übernommen, der von Bauhausdirektor Mies van der Rohe stammt. Am 1. Juni startet der offizielle Betrieb. In Dessau ist der Gastronom nicht unbekannt.