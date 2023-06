In der denkmalgeschützen Schultheiss-Brauerei sollen wertvolle Kulturschätze gelagert werden. Zum Teil beherbergen die Gebäude schon Gegenstände des Bauhauses. Doch es gibt Zweifel, dass die Instandsetzung schnell genug voranschreitet. Sind Kulturgüter in Gefahr?

Alte Schultheiss-Brauerei in Dessau soll Kultur-Depot werden - Abgeordneter will mehr Tempo

Dessau/MZ/OML - Der Dessau-Roßlauer Landtagsabgeordnete Holger Hövelmann (SPD) fordert mehr Tempo bei der Umwandlung der ehemaligen Schultheiss-Brauerei zum Depot für Kulturgüter. In einer Kleinen Anfrage im Landtag fragte er die Landesregierung, wie weit das im Koalitionsvertrag festgeschriebene Ziel, die alte Brauerei als modernes Depot zu sichern, vorangeschritten ist. Der Politiker will auch wissen, ob es bereits Gespräche mit Verantwortlichen gegeben hat und wie die Chancen stehen, die Brauerei als Depot in eine eigene Rechts- und Trägerform umzuwandeln.