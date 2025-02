Als die Bioabfälle in den grünen Tonnen einfroren

Kälteepisode in Dessau-Roßlau

Blick in die Fahrzeughalle für den Winterdienst im Stadtpflegebetrieb Dessau-Roßlau.

Dessau-Rosslau/MZ. - Der Wetterbericht hat für das Wochenende ein erstes Frühlingsintermezzo angekündigt. Im Eigenbetrieb Stadtpflege Dessau-Roßlau aber ist noch Winterdienst angesetzt. Wie jährlich von Mitte November bis Ende März. Wie die kalte Jahreszeit 2024/25 die Teams in der Wasserwerkstraße Dessau und in der Schifferstraße Roßlau derzeit beschäftigt und was da auffiel, hat die MZ-Lokalreakteion nach der der ersten länger anhaltenden Kältephase hinterfragt.