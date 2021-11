Allerlei Süßes und Raffiniertes für Koblenz

Koblenz/Dessau/MZ - Der Arbeitsalltag hat sie wieder. Doch auch wenn Anna Schöning seit einer Woche wieder ihrem Job als Konditorin in einem Leipziger Kaffeehaus Wiener Art nachgeht, so klingt nach, was sie vor wenigen Tagen in Koblenz erlebte. Die ehemalige Auszubildende der Dessauer Konditorei Mrosek hat dort die Jury der Deutschen Meisterschaften der Konditoren beeindruckt. Zwar hat es nicht für einen Platz auf dem Treppchen gereicht. Doch mit dem vierten Platz, den die 21-Jährige belegte, ist sie „happy“. Zumal ihre Dokumentationszeichnung beim Bundesausscheid Koblenz einen besonders guten Eindruck hinterlassen hat. Es war die Beste unter allen Bewerbern um den Titel Deutscher Meister.

Normalerweise lädt der Bundesinnungsverband des Deutschen Konditorenbundes alljährlich zum Bundesausscheid. Der Wettbewerb musste allerdings im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfallen. In diesem Jahr schickte jedes Bundesland seinen besten Berufsnachwuchs zum Wettbewerb. Vom 6. bis zum 10. November wurde in Koblenz um Titel und gute Plätze gebacken. Dabei konnten die Teilnehmer unter dem Wettbewerbsmotto „Heimat“ ihrer Fantasie freien Lauf lassen.

Petit Fours , Marzipan und Torten

Zu jeder Deutschen Meisterschaft werden handwerkliche Spitzenleistungen gefordert. Drei Sorten Pralinen, ebenso viele Sorten Petit Fours, dazu Marzipanfiguren, zwei kleine Torten und ein Schaustück - mindestens 50 Zentimeter hoch - hatte die Jury von allen Wettbewerbsteilnehmern eingefordert. „Alles musste vor Ort hergestellt werden“, schildert Anna Schöning eine Anforderung. „Man durfte nichts mitbringen“, erklärte die 21-Jährige und schildert, dass sie dann doch während der Arbeit wegen der Aufregung beim Wettstreit etwas aus dem Rhythmus geraten war.

Anna Schöning will die Erfahrungen von der Deutschen Meisterschaft nicht missen, zumal sie viele bei den Vorbereitungen unterstützten. Sie hatte im Vorfeld viel Zeit in Trainings investiert, nachdem bei einem Wettbewerb unter den Besten der Dessauer Landesklasse der Konditoren feststand, dass sie für Koblenz qualifiziert ist. Unterstützt bei den Meisterschaftsvorbereitungen wurde sie durch Hendrik und Matthias Fuchs, den Inhabern der Konditorei Mrosek. Sie fuhr außerdem zu einem renommierten Konditor in den Spreewald, der Erfahrungen mit Meisterschaften hat.

Meisterbrief fest im Blick

Die Liebe zum Backen wurde bei Anna Schöning übrigens in der eigenen Familie geweckt. Sie schwärmt von der besten Stachelbeerbaisertorte ihrer Oma, mit der „ich schon als Kind Kuchen gebacken habe“. Nach dem Abitur in Delitzsch wollte die damals 18-Jährige aber erst einmal Erfahrungen sammeln, für ein Jahr war sie in Australien. Als sie zurückkam, hatte sie den Ausbildungsplatz in Dessau bei Mrosek sicher. Schöning hatte sich online beworben und erhielt eine Zusage. Ihr Abschluss drei Jahre später in der Landesklasse der Konditoren an der Berufsschule „Hugo Junkers“ gehörte zu den drei Besten.

Das Lernen hört für Anna Schöning nicht auf. Neben ihrer Arbeit in Leipzig lernt sie an der Universität nebenher spanisch und italienisch. Und sie denkt über eine Ausbildung zum Konditormeister nach. „In den nächsten zwei Jahren möchte ich die Meisterausbildung in Angriff nehmen.“