Alkoholfahrt endet in Dessaus Innenstadt mit Unfall

An den Fahrzeugen sind Blechschäden in Höhe von 10.000 Euro entstanden. Unfallverursacher muss zur Blutprobe.

Dessau/MZ - - Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro sind bei einem Verkehrsunfall Freitagabend in Dessau entstanden. Wie die Polizei schilderte, stand einer der am Unfall beteiligten Fahrer unter Einfluss von Alkohol. Ersten Erkenntnissen zufolge, befuhr am Freitag gegen 18 Uhr der 18-jährige Fahrer eines Pkw Audi die Gliwicer Straße in Richtung Am Rondel.

Auf Höhe der Einmündung Gliwicer Straße - Am Rondel - hatte er die Absicht, nach rechts Am Rondel einzubiegen. Der nachfolgende 46-jährige Fahrer eines Pkw Daimler fuhr auf. Beim Daimler-Fahrer nahm die Polizei Alkoholgeruch wahr. Da ein Test vor Ort nicht möglich war, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Die Polizei leitete gegen den Daimler-Fahrer ein Ermittlungsverfahren ein.