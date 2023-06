Alarm während Feuerwehrfest: Dachstuhl in Dessauer Gewerbeimmobilie brennt

Dessau/MZ - So realistisch hatten sich die Besucher des Feuerwehrfestes das Treiben dann doch nicht vorgestellt: Ein realer Einsatz hat am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr die Einsatzkräfte der Berufs- und der Freiwilligen Feuerwehren auf den Plan gerufen. Die Feuerwehrautos wurden vom Ausstellungsobjekt zum Einsatzfahrzeug, die Feuerwehrleute von Gästeführern zu Einsatzkräften in Aktion.