Aktionstag Radverkehrssicherheit in Dessau: Polizei Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang wollen mit Informationen und Präventionsangeboten für mehr Vorsicht und Aufmerksamkeit sensibilisieren.

Dessau/MZ - Dicht besetzt und gut frequentiert war der Dessauer Marktplatz am Dienstag. Der Wochenmarkt bot frische Waren feil, die Sonne brannte nicht so unbarmherzig wie am Vortag und ab Handwerkerbrunnen versammelten sich die Akteure für den Aktionstag Radverkehrssicherheit mit ihren Ständen

und Parcours. Die Landespolizei Sachsen-Anhalt veranstaltete erneut den landesweiten Aktionstag „#MenschaufmRad – Sicher durch den Verkehr“ mit vielen Präventionsangeboten für Jung oder Alt.