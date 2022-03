Aktionstag gegen Raser in Dessau-Roßlau - Polizei verhängt 117 Strafen in 14 Stunden

An sechs Stellen wurde in Dessau-Roßlau geblitzt.

Dessau-Rosslau/MZ - Beim großen Aktionstag der Dessau-Roßlauer Polizei gegen Temposünder wurden am Mittwoch insgesamt 113 Verwarngelder und vier Bußgelder erhoben. Diese Bilanz hat Polizeioberkommissarin Annett Wendler am Tag danach gezogen.

Die Beamten hatten am Mittwoch zwischen 6 und 20 Uhr an sechs Stellen im Stadtgebiet Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt - mit Unterstützung der Landesbereitschaftspolizei, des Zentralen Einsatzdienstes und des Zentralen Verkehrs- und Autobahndienstes.

Die Blitzerstellen befanden sich unter anderen in der Randstraße Alten, in der Wilhelm-Feuerherdt-Straße und in der Köthener Straße. Den höchsten gemessenen Wert erreichte ein 37-jähriger Fahrer eines Dacia. Dieser wurde bei erlaubten 60 km/h mit immerhin 92 km/h gemessen.