Aktionstag ermöglicht in Dessau-Roßlau den Blick in 27 besondere Naturparadiese

Dessau - Es gibt Veranstaltungsformate, denen selbst die Corona-Pandemie bisher kein Strich durch die Rechnung gemacht hat. Der Aktionstag „Offene Gärten Dessau und Anhalt“ gehört definitiv dazu. Mussten andere traditionelle Formate seit dem vorigen Jahr eine Pause einlegen, öffneten auch im vergangenen Jahr über 20 Gartenbesitzer in Dessau-Roßlau und der näheren Umgebung ihre Pforten für Besucher. „Letztes Jahr war wirklich der helle Wahnsinn“, konstatiert die Mitorganisatorin der offenen Gärten, Carmen Kettritz. So diszipliniert und so dankbar hätten die Gartenbesitzer die Besucher selten zuvor erlebt. Da war es für die Organisatoren logisch, dass sobald es in diesem Jahr möglich ist, auch wieder offene Gärten zur Erkundung angeboten werden.

Diesmal sind alle Interessierten am Sonnabend, 26. Juni, eingeladen, in der Zeit von 10 bis 17 Uhr 27 Gärten in der Stadt und der Umgebung zu erkunden. „Es ist wieder für jeden Geschmack etwas dabei“, ist Kettritz überzeugt. Von Naturgärten, über Obst- und Rosengärten bis hin zu Oasen, die aus Gartenmagazinen entsprungen sein könnten, ist die Auswahl groß. Zur Vorbereitung können sich Interessierte in der Dessauer Tourist-Information einen Handzettel mit allen offenen Gärten und deren Adressen besorgen.

Am Sonnabend selbst werden diese Zettel in so genannten Anfangsgärten ausgelegt. Dort kann man auch individuell Auskünfte zu den weiteren Gärten erhalten. Im Dessau-Roßlauer Stadtgebiet gibt es drei Anfangsgärten - Carmen Kettritz, Dorfstraße 43 in Kleutsch, Volker Scharf, Breitscheidstraße 29a in Mildensee, und Familie Wieczorek, Damaschkestraße 33 in Roßlau. Im Einzugsbereich Köthen sind Monika und Bernd Nowarre, Friedensallee 33 in Hinsdorf, sowie Anke Schwaneberg, Am Alten Elbdeich 28 in Aken, Ansprechpartner in den Anfangsgärten.

In den Gärten sollten Masken bereitgehalten werden, wenn sich die Mindestabstände nicht einhalten lassen. Eine Testpflicht besteht nicht.

Kettritz weiß, dass die Geschmäcker der Besucher sehr individuell sind. Dennoch hat sie ein paar Tipps. „In Kleutsch öffnet das erste Mal die Familie Heß, in der Dorfstraße 50, ihren Garten für Besucher. Dort gibt es sowohl einen Naturgarten als auch eine kleine Ranch“, so Kettritz. Kinder können an diesem Tag auf einem der vier Pferde reiten. Für das leibliche Wohl wird dort auch der Grill angeworfen. Auch die Buchholzmühle bei Mühlstedt sowie der katholische Pfarrgarten in Greppin haben geöffnet.

Der Eintritt in die Gärten ist frei, Spenden für die Unkosten sind willkommen. (mz)