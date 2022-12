Aktion vor Heiligabend - Dessau-Roßlau verteilt Weihnachtsknöllchen an Falschparker

Dessau-Roßlaus Ordnungsamt hat einen Tag Nachsehen mit Verkehrssündern und will in minderschweren Fällen keine Strafzettel verteilen. Doch nicht alles wird toleriert.

Dessau/MZ - Das Ordnungsamt hat einen Tag vor Heiligabend Nachsehen mit Verkehrssündern und will in minderschweren Fällen keine Strafzettel verteilen. Stattdessen werden am 23. Dezember sogenannte Weihnachtsknöllchen an Falschparker verteilt.