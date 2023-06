Am Dienstag lässt Dessau-Roßlau mit vereinten Kräften nach drei Jahren wieder den Roßlauer Schiffsanleger zu Wasser.

Neben Brücke: Darum kommt Anleger nach drei Jahren zurück an alten Liegeplatz

Aktion am Elbufer Roßlau

Rosslau/MZ - Jetzt endet die Trockenheit, der Roßlauer Schiffsanleger am Elbkolometer 258 bekommt wieder Wasser unter den Ponton: Am Dienstag, 27. Juni, wird der städtische Schiffsanlegen wieder in die Elbe eingesetzt.