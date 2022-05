Agentur für Arbeit Dessau-Roßlau: Wie die neue Chefin auf die jetzigen Aufgaben blickt

Birgit Ruhland an ihrem neuen Schreibtisch in der Arbeitsagentur Dessau-Roßlau-Wittenberg.

Dessau-Roßlau/MZ - „Ich beginne gerade das Haus sowie die neuen Kolleginnen und Kollegen kennenzulernen“, erzählt Birgit Ruhland. Die 51-jährige Volkswirtin aus Halle leitet seit dem 1. Februar die Agentur für Arbeit Dessau-Roßlau-Wittenberg. Der erste Eindruck der ersten Tage an der neuen Wirkungsstätte ist schon einmal ein guter. Seit über 20 Jahren arbeitet die Hallenserin in verschiedenen Positionen für die Agentur für Arbeit. Zuletzt begleitete sie das Beratungs- und Vermittlungsgeschäft in der Regionaldirektion in Halle für Sachsen-Anhalt und Thüringen.