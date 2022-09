After Work-Genuss bei „Walter“

In der neuen Café-Bar in der Antoinettenstraße 6 wird die Tradition der After-Work-Party wieder belebt.

Dessau/MZ - Künftig können die Dessau-Roßlauer wieder ihren Feierabend feiern. Das Café „Walter“ in der Antoinettenstraße 6 wird die Dessauer Tradition der After-Work-Party wieder neu beleben -und fängt damit am Mittwoch, 7. September an. Fortan wird der „AfterWork Club“ jeden Mittwoch ab 20 Uhr veranstaltet.