AfD macht weiter Geheimnis um OB-Kandidaten für Dessau-Roßlau - Tritt Büttner an?

Dessau-Rosslau - Auch gut einen Monat vor der Oberbürgermeisterwahl in Dessau-Roßlau hat sich die AfD nicht zur Frage geäußert, ob sie einen eigenen Kandidaten ins Rennen schicken oder einen der anderen Bewerber unterstützen will.

Nach MZ-Informationen soll zwar der AfD-Stadtrat und neuer Betreiber des Waldbads, Lutz Büttner, als AfD-Kandidat antreten. Auf MZ-Nachfrage wollte der Politiker das weder dementieren noch bestätigen. Man werde sich nach dem 10. Mai zu der Frage äußern, nicht vorher, sagte er.

Offen bleibt damit, ob bei der Vorstellung der OB-Kandidaten in dem von der Kreishandwerkschaft am kommenden Samstag organisierten Wahlforum ein AfD-Kandidat dabei sein wird. Das Forum beginnt um 11 Uhr am Handwerkerbrunnen. (mz/oml)