ADFC plant Gedenktour für zwei getötete Radler - Start ist am Sonntag in Aken

Aken/Dessau/MZ/OML - Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) lädt zu einer Gedenktour in Erinnerung an zwei getötete Radfahrer ein. Am Sonntag beginnt die Fahrt unter dem Motto „Mehr Rücksicht und Fahrradinfrastruktur für Radfahrende - Vision Zero für Sachsen-Anhalt“ in Aken und führt Richtung Köthen.

Anlass für die etwa 20 Kilometer lange Radtour ist die Anteilnahme am Tod der beiden Radfahrer, die am 1. und 6. Oktober getötet wurden. Im Gedenken an die beiden Radfahrer werden an den Unfallstellen auf der B187a zwischen Pissdorf und Porst sowie an der Kreuzung Edderitzer/ Lohmannstraße in Köthen „Weiße Fahrräder“ aufgestellt, die gleichzeitig erinnern und für mehr Rücksicht im Straßenverkehr mahnen sollen.

Die Radtour beginnt um 15.30 Uhr auf Gut Lorf in Aken, der Zustieg ist kurze Zeit später auf dem Marktplatz in Aken möglich. Die Mahnwache auf der B187a am Abzweig Elsdorf beginnt um 16.15 Uhr, die zweite Mahnwache in Köthen um 17 Uhr.

Unterwegs wird es einen weiteren Halt geben auf dem der ADFC die Situation des Radverkehrs im ländlichen Raum und innerhalb der Stadt Köthen kritisch würdigt. Die Radtour wird von der Polizei gesichert und endet gegen 17.30 Uhr am Bahnhof Köthen.