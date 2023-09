Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ - Die Autobahn 9 war in der zurückliegenden Sommerferien-Saison in diesem Jahr die am stärksten verstopfte Autobahn in Sachsen-Anhalt. 465 Staus zählte der Allgemeine deutsche Automobilclub (ADAC) allein während der Sommerferien auf dem Abschnitt zwischen sächsischer und brandenburgischer Landesgrenze - Spitzenreiter in Sachsen-Anhalt. Insgesamt betrug die Staulänge 772 Kilometer. Das ist exakt die Distanz zwischen Dessau und dem österreichischen Graz.