Acht Wochen Wartezeit für Behördengang - Kuras verspricht baldige Besserung

Dessau-Rosslau/MZ - Seit vielen Monaten ist die Dessau-Roßlauer Verwaltung für die Bürger nur sehr beschränkt zugänglich - auch, aber nicht nur wegen der Corona-Pandemie. Zwar können Termine vereinbart werden, jedoch häufen sich die Beispiele für extreme Wartezeiten bis zum Termin. Oberbürgermeister Peter Kuras hat die breite Kritik am Zustand in seiner letzten Hauptausschusssitzung im Amt aufgegriffen und baldige Besserung versprochen.

„Es gibt die Dienstanweisung, wieder zu den üblichen Sprechzeiten zu öffnen“, teilte er mit. Vorherige Terminabsprachen und Anmeldungen sollen jedoch auch weiter notwendig sein, um seine Angelegenheiten in den verschiedenen Behörden zu klären. „Das Rathaus ist offen, aber nicht frei zugänglich“, so Kuras, der am heutigen Freitag seinen letzten Arbeitstag als OB hat.

Es werde aber bereits an einem „qualifizierten Eingangsbereich“ gearbeitet. Hier sollen Termine vereinbart und bestimmte, unkomplizierte Angelegenheiten schon geklärt werden können. Auch solle das Terminvergabesystem optimiert werden. „Es ist ein unbefriedigender Zustand. Aber wir sind noch nicht ganz so weit“, sagte Kuras.

Einige Ausschussmitglieder besänftigte das nicht. Michael Fricke (SPD) berichtete etwa, einer Bürgerin sei Anfang Juni mitgeteilt worden, sie könne ihren Personalausweis abholen. Der früheste Termin, den sie dafür habe buchen können, sei jedoch im August gewesen - also acht Wochen später. „Das ist unhaltbar. Woran liegt das?“

Die Gründe seien der hohe Krankenstand, Corona und die zurückliegenden Wahlen, die das Einwohnermeldeamt stark beschäftigt hätten, reagierte Finanzbürgermeisterin Sabrina Nußbeck. „Wir kehren jetzt aber zu erweiterten Öffnungszeiten zurück“, kündigte sie an. Die Ämter werden dann auch wieder bis 18 Uhr geöffnet sein. Die Terminvergabe werde gedrittelt. Ein Drittel sei Online abrufbar. Hier gebe es allerdings keine kurzfristigen Zeitfenster, gab Nußbeck zu. Zeitnahe Termine könnten per Telefon und E-Mail vereinbart werden. Ermöglicht werden solle drittens auch wieder der Behördengang ohne Termin. „Hier müssen Bürger aber entsprechend dann mehr Zeit mitbringen.“ Geplant sei ferner ein terminoffener Samstag im Monat, so Nußbeck.