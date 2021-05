Acht neue Infektionen am Wochenende - Sitel bleibt Schwerpunkt - Nun schon 13 Fälle

Dessau-Rosslau - Am Wochenende meldet das Gesundheitsamt der Doppelstadt weitere acht Neuinfektionen , wobei alle Fälle am Samstag registriert wurden. Bei ihnen handelt es sich um zwei weibliche und sechs männliche Betroffene im Alter zwischen 13 und 54 Jahren.

Damit liegt die Gesamtzahl der bisher festgestellten Infektionen in der Doppelstadt bei 3.134 Fällen. Die Zahl Genesener nimmt um weitere elf Patienten zu und kann am Sonntag mit 2.721 Personen beziffert werden.

Das Unternehmen Sitel GmbH bleibe ein aktueller Infektionsschwerpunkt, heißt es in der Mitteilung der Stadtverwaltung am Sonntag. Bei mittlerweile 13 Mitarbeitern aus Dessau-Roßlau und weiteren aus dem Umland seien positive Testergebnisse ermittelt worden.

Im Städtischen Klinikum wurden mit Stand Sonntag 18 Corona-Patienten behandelt, teilt die Klinik mit. Von ihnen müssten aktuell 14 auf der Intensivstation versorgt werden. Zwei Patienten aus Dessau-Roßlau sind am Wochenende verstorben. Damit steigt die Zahl der coronabedingten Todesfälle seit Pandemiebeginn auf 113.

In den beiden Testzentren des MVZ wurden am Freitag 142 Abstriche genommen, darunter wurden zwei positive Testergebnisse ermittelt. Im Testzentrum im Rathaus Dessau wurden darüber hinaus am Samstag weitere 55 Tests vorgenommen, worunter sich ein positives Ergebnis befand.

Der aktuelle Inzidenzwert wird vom RKI mit 102,4 angegeben. (mz)