Acht neue Fälle am Wochenende gemeldet - Inzidenzwert nähert sich der 150

Dessau-Rosslau - Acht neue Corona-Fälle hat das Dessau-Roßlauer Gesundheitsamt am Wochenende vermeldet. Sieben wurden am Samstag entdeckt, einer am Sonntag. Die Betroffenen sind zwischen zwölf und 82 Jahre alt.

Damit ist die Zahl der Infektionsfälle in der Stadt auf 2.919 sein Pandemiebeginn vor über einem Jahr gestiegen.

Aus dem Städtischen Klinikum wurden zum Sonntag 27 Corona-Patienten gemeldet, davon liegen sechs auf der Intensivstation. Ein Dessau-Roßlauer Patient ist am Wochenende verstorben. In den beiden Testzentren wurden am Freitag 114 Abstriche genommen - alle negativ.

Der aktuelle Inzidenzwert liegt laut RKI bei 148,6. Liegt die Stadt drei Tage über 150 gibt es neue Einschränkungen, vor allem beim Einkaufen. (mz)