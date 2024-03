Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ. - Seit mehr als einem Jahr sind sie die Besucherlieblinge im Dessauer Tierpark: Die in der Silvesternacht 2022/2023 geborenen ussurischen Kragenbären „Fritz“ und „Franz“, mit denen die Stadt auf Plakaten, im Internet und auf Postern wirbt. Doch die Tage, die die Bärenbrüder in Dessau verbringen, sind gezählt. Am 16. April treten die Tiere, wie geplant, ihre Reise in neue Zoos an und verlassen Dessau. Dass es einmal so kommen würde, hatte der Tierpark bereits im vergangenen Jahr angekündigt.