Dessau/MZ - Verabschiedet hat sich der Tierpark Dessau in der vorigen Woche von zwei seiner namhaften Bewohner: Harzer Höhenvieh Dörte und Dahomey-Zwergrind „Elfi“ wurden von der städtischen Einrichtung abgegeben an private Halter in Mitteldeutschland.

Dörte sollte eigentlich ja im Dessauer Tierpark bleiben. Die Höhenvieh-Kuh war 2021 die „Erstgeborene“ im neuen Anhaltischen Lehrbauernhof. In diesem widmet sich der Tierpark dem Erhalt alter Haustierrassen. Schon als Kälbchen genoss Dörte also einiges Ansehen. Ihr Taufname wurde in einem öffentlichen Wettbewerb gesucht.

Mutterkuh Edda war 2020 mit Zwillingsschwester Elvira nach Dessau gekommen

Mutterkuh Edda war 2020 mit ihrer Zwillingsschwester Elvira als Erstbezug in den Lehrbauernhof gekommen. Mutter und Tante nun haben bis heute Dörte nach Strich und Faden „verwöhnt“, so dass sich die Tierparkleitung jetzt zur Abgabe entschied. Aber nicht an Fremde, sondern an den Bauernhof im Südlichen Anhalt, wo Edda und Elvira zur Welt kamen.

Dahomey-Zwergrind „Elfi“ war 2022 im Dessauer Tierpark geboren worden, als mittlerweile siebter Spross von Muttertier Brit und Zwergbullen Michel. „Brit bringt ganz zuverlässig Jungtiere zur Welt und manchmal vererbt sie ihre seltene Silber-grau-Färbung dominant“, freut sich Tierparkleiter Jan Bauer über den neuen kleinen Silberstreif, der ab Juni erst durch die Anlage stakste und dann flitzte. Auch ein Besucher aus dem sächsischen Pirna verliebte sich spontan in das hübsche Kälbchen bei den Mini-Rindern.

Jetzt also zog Elfi-Silberstreif um nach Sachsen. Nicht allein für Handschlag und warme Worte, sondern für einen dreistelligen Geldbetrag, wie Bauer sagt. „Wir haben ja auch einen Haushalt.“ Da könne einzig im Haustierbereich etwas bei Tierverkäufen erzielt werden.

Leer wird es nach Abgabe der Tiere nicht in den Dessauer Ställen. Denn sowohl beim Harzer Höhenvieh als auch bei den Dahomey-Zwergrindern wird im Frühjahr mit Nachwuchs gerechnet.