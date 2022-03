Abschied beim Anhaltischen Kunstverein - Rohowski wechselt mit 72 Jahren in den Ruhestand

Dessau/MZ - Dass seine Ära beim Anhaltischen Kunstverein (AKV) einmal vorbeigehen wird, war für Hans-Joachim Rohowski absehbar, aber auch von ihm so gewollt. Der langjährige kaufmännische Geschäftsführer des AKV geht endgültig in den Ruhestand. Am Freitag, 25. Februar, hat er einen kleinen Empfang im Kunstraum 22 in der Askanischen Straße 22 gegeben. Dort waren Wegbegleiter eingeladen, mit ihm den offiziellen letzten Arbeitstag zu begehen und noch einmal in Erinnerungen zu schwelgen.

Fast 23 Jahre sorgte Rohowski beim Anhaltischen Kunstverein dafür, dass Ausstellungen stattfinden konnten, in dem er unter anderem Finanzpläne erstellte und Fördermittel beantragte. Über 170 Ausstellungen wurden vom Verein in seiner Zeit realisiert. Die Überschrift für die fast 23 Jahre beim Verein liefert er auch gleich selbst. „Von einem, der auszog, etwas über die Kunst zu lernen“, so hat Rohowski eine kleine Chronik benannt, in der er seine Zeit beim Anhaltischen Kunstverein Revue passieren lässt.

Die Verwandtschaft, gute Freunde und Vereinsmitglieder sollen Exemplare davon bekommen. Für die anderen wird die Geschichte in einigen Zeitungszeilen kurz erzählt. Geschäftsstellenleiter einer Zeitarbeitsfirma war Rohowski, der gelernte Lokomotivbauer, bis Ende der 1990er Jahre. Das Unternehmen wurde verkauft. Das kaufmännische Personal entlassen. „Also reihte ich mich erst einmal in das damals große Heer der Arbeitslosen ein“, blickt er zurück. Ein grauer Brief im Briefkasten sollte das aber schnell ändern.

Darin befand sich die Einladung zu einem Vorstellungsgespräch beim damaligen Vorsitzenden des Anhaltischen Kunstvereins, Jürgen Neubert. Als erster frei gewählter Dessauer Oberbürgermeister, der die Geschicke der Stadt bis 1994 leitete, war er Rohowski ein Begriff. Doch wie er dem Ex-OB in Sachen Kunst behilflich sein konnte, war ihm zunächst ein Rätsel. „Ein Bild war für mich entweder schön oder eben auch nicht. Das war mein damaliges Verständnis von Kunst“, resümiert Rohowski.

Rohowski hat sich überwiegend um die Finanzen und die Bürokratie gekümmert, kam aber auch mit der Kunst in Berührung

Doch er überzeugte im Vorstellungsgespräch und bekam den Job als kaufmännischer Geschäftsführer. Auch wenn er sich hauptsächlich um die Bürokratie im Verein kümmerte, kam Rohowski zwangsläufig auch mit der Kunst in Berührung. Er führte Kunsttransporte durch und half bei Hängungen. „Irgendwann beschäftigte man sich näher damit, was man da transportierte. So bekam man eine neue Sicht auf die Dinge“, erzählt er. So kann Rohowski mittlerweile auch abstrakteren Darstellungen von Kunst etwas abgewinnen.

2013, mit der Verabschiedung in den offiziellen Ruhestand, sollte das Kapitel Kunstverein schon einmal für ihn abgeschlossen sein. „Ich hatte keinen Nachfolger und merkte aber, dass die Aufgaben, die ich machte, sonst liegen geblieben wären“, erzählt er. Also ging Rohowski erst einen Tag pro Woche ehrenamtlich ins Büro. Daraus wurden später zwei, drei und dann doch wieder eine ganze Arbeitswoche. „Das funktionierte nur, weil meine Frau viel Verständnis dafür mitbringt“, so Rohowski. Für ihn stand aber auch fest, nie auf der Bahre aus dem Verein getragen werden zu wollen.

Deshalb führte er Stück für Stück zwei Frauen in seine Tätigkeitsfelder ein. Vicky Busch und Hannelore Jäckel werden ab dem 1. März seine bisherigen Aufgaben übernehmen. „Aktives Mitglied werde ich aber bleiben“, betont der 72-Jährige. Die gewonnene Zeit will er unter anderem für Kreuzfahrten mit seiner Frau nutzen. Wenn man da auf Kunst zu sprechen kommt, kann er problemlos mitreden. „Vor meiner Zeit beim Kunstverein hätte ich eine Gouache noch für ein französisches Nationalgericht gehalten“, sagt er augenzwinkernd über das bei einigen Künstlern beliebte Farbmittel.