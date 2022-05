Seil-Akt mit Folgen Abenteuerliche Abrissarbeiten in Dessauer Gärungschemie rufen Behörden auf den Plan

Ein Video von Abrissarbeiten in der Gärungschemie ruft das Landesamt für Verbraucherschutz auf den Plan. Der Eigentümer stoppt daraufhin Demontagearbeiten. Was der Vorfall für Folgen hat und was das für die künftigen Arbeiten auf dem Gelände bedeutet.