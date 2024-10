Landgericht Dessau „Ab um fünf passiert nichts Gutes mehr“: Barfrau sagt im Prozess um Dessauer Messerstecherei aus

Was ist in der Kneipe in der Dessauer Innenstadt vor der Messerstecherei passiert, die derzeit vor dem Landgericht Dessau verhandelt wird? Drinnen habe es keinen Stress gegeben, hat eine Zeugin ausgesagt. Draußen schon.