Der Skatepark an den Andeshallen steht vor der Fertigstellung.

Neues Freizeitangebot für Jugendliche in Dessau

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ - Anfang November soll der neue Skatepark an den Andeshallen eröffnet werden. „Wir sind noch in der Abstimmung, denn wir wollen natürlich dann auch Skater dabei haben“, informierte der Leiter des Referats für Sportförderung, Christoph Wessel am Mittwoch im Kulturausschuss.