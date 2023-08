Dessauer Brau.Art in Vorbereitung Ab 1. September heißt es in Alter Schultheiss-Brauerei „Kunst macht sichtbar“

Zum 14. Mal stellen Künstler aus der Doppelstadt, der Region und auch aus dem Ausland bei der Brau.Art in Dessau aus. Vom 1. bis 17. September ist die Alte Schultheiss-Brauerei in der Brauereistraße wieder Ausstellungshalle. Was die Schau mit rund 30 Künstlern bietet.