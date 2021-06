Ab 1. Juli mehr Fahrten in Richtung Wörlitz - Auch Bauhauslinie erweitert den Takt

Dessau-Rosslau - Das Sommerwetter lockt nach draußen in die Natur. Das Gartenreich entdecken, kann man dabei mit der Dessau-Wörlitzer Eisenbahn. Und die Stadtwerke Dessau als Betreiber der Strecke kündigen an, den Fahrbetrieb ab dem 1. Juli planmäßig zu erweitern.

Das heißt, bis zum 30. September werden montags bis sonntags täglich sechs Fahrtenpaare zwischen 9.05 Uhr und 19.05 Uhr angeboten. Im Oktober gilt wieder dann wieder ein reduzierter Fahrplan. Nur freitags bis sonntags geht es dann sechsmal Richtung und Wörlitz und zurück, an den anderen Tagen verkehrt der Zug viermal. Erfahrungsgemäß sind dann nicht mehr so viele Fahrgäste wie im Sommer mit der Dessau-Wörlitzer Eisenbahn unterwegs.

Die Saison endet schließlich am Wochenende des 6. und 7. November. Dennoch ist geplant, die Dessau-Wörlitzer Eisenbahn noch einmal auf die Strecke zu schicken. Und zwar am ersten Adventswochenende, wenn in Wörlitz zum Adventsmarkt eingeladen wird. Die Zusatzfahrten stehen vom 26. bis 28. November im Plan.

Auch eine zweite touristische Linie wird demnächst wieder umfangreicher bedient. Ab dem 5. Juli nimmt die Bauhauslinie 10 ihren regulären Fahrplanbetrieb auf, kündigen die Stadtwerke an. Die Linie verbindet die Bauausbauten im Stadtgebiet und verkehrt täglich im 30-Minuten-Takt ab 9.45 Uhr vom Hauptbahnhof.

Die Fahrplaninformationen der DVG sind im Internet unter www.dvg-dessau.de abrufbar. Kontaktmöglichkeiten bestehen ebenfalls über die Servicenummer 0800 899 2500 oder per E-Mail unter dvg-info@dvv-dessau.de. Persönlich sind die Servicemitarbeiter der Mobilitätszentrale im Hauptbahnhof erreichbar. (mz)