Rastplätze rund um Dessau getestet A9-Parkplätze rund um Dessau-Roßlau erhalten Prädikat „sehr gut“ - Was Straßenwärter bei ihrer Arbeit erleben

Ein Automobilclub hat die Rastplätze rund um Dessau getestet und für sehr gut befunden. Dafür verantwortlich sind 25 Mitarbeiter der Autobahnmeisterei. Sie bekommen manchmal Lob und werden häufig beschimpft, arbeiten zwar an der frischen Luft aber müssen manchmal auch menschliche Exkremente in Beuteln und Flaschen wegräumen. Was treibt die Männer an?