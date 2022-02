A9 bei Dessau nach Unfall gesperrt - Fahrzeug mit Mittelleitplanke kollidiert

Dessau/MZ - Zwischen Dessau-Süd und Dessau-Ost ist es am Dienstag auf der A9 in Richtung Berlin zu einem Unfall gekommen, in dessen Folge die Autobahn zwischenzeitlich für den Verkehr gesperrt werden musste.

Kurz nach 11 Uhr war ein Fahrzeug laut Polizei kurz hinter Dessau-Süd mit der Mittelleitplanke kollidiert. In der Folge landeten mehrere Fahrzeugteile und Betriebsstoffe auf der Straße, so dass diese für die Reinigung vorübergehend gesperrt werden musste. Ob und wie viele Personen verletzt worden sind, konnte ein Polizeisprecher gegen 13.30 Uhr noch nicht abschließend sagen.

Der Verkehr wurde während der Aufräumarbeiten über die angrenzenden Bundesstraße ab und in Dessau-Ost wieder aufgeleitet. Am frühen Nachmittag konnte die rechte Spur der A9 laut Polizei aber auch schon wieder freigegeben werden.