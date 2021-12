97 neue Corona-Infektionen in Dessau-Roßlau - Zusätzliche Impftermine außerhalb des Dessau-Centers

Dessau-Roßlau/MZ/OML - Das städtische Gesundheitsamt hat am Mittwoch 97 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Die Erkrankten sind zwischen einem und 80 Jahren alt. Die Gesamtzahl der Fälle in Dessau-Roßlau beziffert sich seit Beginn der Pandemie auf 7.202 Infektionen.

Sechs Intensivpatienten werden im Städtischen Klinikum behandelt

Das Städtische Klinikum teilt mit, dass sich aktuell 63 Corona-Patienten in stationärer Behandlung befinden, während auf der Intensivstation weitere sechs Corona-Patienten versorgt werden müssen - fünf sind ungeimpft, eine Person ist vollständig geimpft. Der aktuelle Inzidenzwert liegt dem Robert-Koch-Institut zufolge bei 548,2.

Unterdessen bieten neben dem offiziellen Impfzentrum im Dessau-Center auch zunehmend Einzelpersonen Impfungen an. So plant die CDU-Landtagsabgeordnete Anja Schneider in Zusammenarbeit mit der CDU Dessau-Roßlau eine Familien-Impfaktion für Kinder und Jugendliche sowie Boosterimpfungen für Erwachsene am Samstag, dem 18. Dezember. Zwischen 10 und 16 Uhr können Impfwillige in der Ferdinand-von-Schill-Straße 33, 06844 Dessau-Roßlau vorbeikommen.

Die Impfungen werden von Ärzten der Kinderarztpraxis Jörg Hofmann, Kristina Mathony und Uwe Mathony durchgeführt. Kinder und Jugendliche werden nur nach vorheriger Terminvergabe geimpft. Dazu sollten Erziehungsberechtigte unter 0178/371 48 27 anrufen. Geimpft wird, solange Impfstoff vorrätig ist. Mitzubringen sind ein Ausweis, der Impfausweis, die Krankenkassenkarte und ein ausgefüllter Anamnesebogen, der auf der Website des Robert-Koch-Institutes heruntergeladen werden kann.

Impfung in Mosigkau für jedermann

Des Weiteren bietet auch der Mosigkauer Pflegedienst Willmer Impfungen für jedermann an. Am Montag, dem 20. Dezember, impft eine ortsansässige Hausärztin ab 15 Uhr in den Geschäftsräumen des Pflegedienstes, Erich-Weinert-Straße 16. Es wird darum gebeten, sich zu der Impfung unter der Telefonnummer 0340/57 11 79 34 oder online auf www.pflege-willmer.de anzumelden. Angeboten werden Erst-, Zweit sowie Booster-Impfungen mit mRna-Impfstoff. Vor Ort wird vor der Impfung getestet.