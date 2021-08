91 Einsätze 2020 - „Corona hat uns schwer gebeutelt, aber wir haben uns nicht verloren“

Dessau/MZ - Für gewöhnlich gehören Jahreshauptversammlungen der Freiwilligen Feuerwehren (FF) an den Jahresanfang. Gewöhnlich aber ist seit gut anderthalb Jahren gar nichts mehr. Die Pandemie verschiebt auch feste Koordinaten. Und deshalb zieht im zweiten Corona-Jahr 2021 die FF Süd im sonnigen August Bilanz über das Einsatzjahr 2020. Und wählt auf ihrer außergewöhnlichen, aber stark besetzten Mitgliederversammlung mit einem halben Jahr Verspätung zum Turnus auch ihre Wehrleitung neu.

28 stimmberechtigte Feuerwehrkameraden haben sich im Hof am Gerätehaus versammelt. Und weder Stadtwehrleiter Olaf Braun als Oberhaupt der zwölf freiwilligen Ortsteilfeuerwehren in Dessau-Roßlau, noch Stadtbrandmeister Lutz Kuhnhold als Amtsleiter für Brand- und Katastrophenschutz/Rettungswesen und Hans-Joachim Siebert als Leiter des Stadtfeuerwehrverbandes verpassen den Termin.

91 Mal wurden die freiwilligen Feuerkameraden aus Süd im Jahr 2020 zu Brand- und Hilfseinsätzen Einsätzen gerufen, bilanziert Wehrleiter Marcel Kirschke, der seit nunmehr sechseinhalb Jahren die FF Süd anführt. „Wirklich richtig ausgefahren sind wir 86 Mal, fünfmal kam es zu Einsatzabbrüchen.“ Angefordert wurden die Männer und Frauen bei 71 Bränden und 14 Hilfseinsätzen bei Tragehilfen und sechs sonstigen Einsätzen. Im Vergleich zum vorherigen Jahr 2019 waren es 19 Alarmierungen mehr.

Demgegenüber blieb pandemiebedingt die Ausbildung fast auf der Strecke, mit Ausnahme eines kurzen Zeltlagers. „Das war maximal eine Mini-Ausbildung“, bedauert Kirschke. Auch die Kameraden hätten Begegnungen vermisst, haben sich höchstens noch beim technischen Dienst und bei der Wartung der Fahrzeuge treffen können.

„Corona hat uns schwer gebeutelt, aber wir haben uns nicht verloren“, ist Kirschke stolz auf seine Truppe. So hat die FF Dessau Süd trotz allem auch 2020 drei vom DRK-Blutspendedienst organisierte Spendetermine unterstützt. Und das zählt: Auch unter erschwerten Bedingungen haben die ehrenamtlichen Feuerwehrleute der FF Süd ihre Mitgliederzahlen stabil halten können. 32 Mitglieder sind in der aktiven Abteilung einsatzbereit, die Jugendfeuerwehr hat 16, die Kinderfeuerwehr 18 Mitglieder.

Großes Lob zollen einhellig sämtliche Gäste für diese Standfestigkeit und Zuverlässigkeit in einer „total verrückten Zeit“, wie es Stadtbrandmeister Kuhnhold nennt. So teilen sich die Berufsfeuerwehr und die FF Süd in der Innsbrucker Straße nicht allein den Fahrzeughof. Als in der Pandemie drei Berufsfeuerwehrleute an Corona erkrankten und ihre Kollegen als Kontaktpersonen in Quarantäne geschickt wurden, fehlt in der Leitstelle plötzlich eine komplette Wachmannschaft und wurden die verbleibenden zwei die Schichten verdichtet. „Hier konnten wir auf eure Hilfe von nebenan zählen“, überbringt Kuhnhold den ausdrücklichen Dank der Kollegen von der Berufsfeuerwehr. Die freiwilligen Feuerwehren in Dessau-Roßlau sind im Großen und Ganzen glimpflich davon gekommen. Einzig die FF Kochstedt war kurzfristig wegen Corona außer Dienst.

Die Truppe in Süd nun bestätigte bei der Wahl Marcel Kirschke klar als Wehrleiter. Stellvertreter wird Mario Schur-Stein.