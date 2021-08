90 Dessau-Roßlauer lassen sich am Tierpark impfen und bekommen freien Eintritt

Dessau-Rosslau/MZ - Die mobilen Impfaktionen gegen Corona in der Doppelstadt sind in der vergangenen Woche auf unterschiedlich starke Resonanz gestoßen. Kamen am Montag 42 Frauen und Männer auf den Dessauer Marktplatz, waren es am Mittwoch mehr als doppelt so viele, als das Impfmobil vor dem E-Center im Junkerspark Station machte. 95 Impfungen wurden hier verabreicht, sagt Martin Müller vom Amt für Brand und Katastrophenschutz und zuständig fürs Impfzentrum.

30 Impfungen wurden am Donnerstag in Roßlau auf dem Parkplatz vor Rewe verabreicht. Den Termin am Sonnabend vorm Tierpark, der vor Ort Geimpften freien Eintritt versprach, wurde von 90 Personen in Anspruch genommen.

„Wir hätten mehr erwartet“, gibt Müller zu, dass ihn besonders die Zahlen vom Marktplatz und in Roßlau enttäuscht hätten. Nachdem bei einer ersten Impfaktion auf dem Dessauer Marktplatz sich 170 Menschen die Spritze setzen ließen, mit der sie besser gegen den Corona-Virus gewappnet sind, war auch bei Folgeterminen mit einem höheren Zuspruch gerechnet worden.

Wie es nun weitergeht mit dem mobilen Impfen in der Stadt, wird am Montag beraten. Da in dieser Woche viele Zweitimpfungen im Impfzentrum anstehen, könnte das Impfmobil theoretisch erst in der Folgewoche wieder auf den Weg geschickt werden. Doch ob und wohin es kommt, steht noch nicht fest. Denn die Frage ist, ob sich der Aufwand bei nur geringer Nachfrage auch lohnt.