9-Jährige auf dem Weg zur Schule verschwunden: Hubschrauber kreist über Dessau-Roßlau

Dessau-Roßlau/MZ - Ein 9-jähriges Mädchen ist am Dienstag in Dessau-Roßlau auf dem Weg zur Schule verschwunden. Jetzt bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Auch ein Hubschrauber ist am Dienstagnachmittag zum Einsatz gekommen.

Die Schülerin soll gegen 8 Uhr die elterliche Wohnung verlassen haben, um sich mit dem Bus auf den Weg zur Schule zu machen - dort kam sie aber nie an.

Sie wird als 1,30 bis 1,35 Meter groß mit braunen schulterlangen, gelockten Haaren beschrieben. Das Mädchen hat braune Augen und laut Polizei eine „korpulente Gestalt“. Bekleidet war sie zuletzt mit einer schwarzen Leggings, einem gelben T-Shirt, schwarzen Schuhen und hatte einen grün-lila-pinkfarben karierten Schulranzen bei sich.

Hinweise zum Aufenthaltsort der 9-Jährigen nimmt das Polizeirevier Dessau-Roßlau unter per Telefon unter der 0340/25030 oder per E-Mail an [email protected] entgegen.