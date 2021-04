85-Jährige wollte 40.000 Euro als Kaution für die Tochter von ihrem Konto abheben

Dessau-Roßlau - Eine aufmerksame Bankmitarbeiterin hat am Dienstag einen Betrug verhindert und einer Kundin 40.000 Euro gerettet. Das hat die Polizei aus Dessau-Roßlau mitgeteilt.

Eine 85-jährige Dessauerin hatte am Dienstag gegen 13 Uhr einen Anruf einer ihr unbekannten Person mit einer unterdrückten Telefonnummer erhalten. In dem Gespräch wurde ihr mitgeteilt, dass ihre Tochter an einem Verkehrsunfall beteiligt gewesen sein soll, bei dem eine Person getötet wurde. Gegen eine Kaution in Höhe von 40.000 Euro würde die Tochter jedoch freikommen.

Durch die Unbekannten wurde der Rentnerin ein Taxi an ihre Wohnanschrift geschickt, das sie zu ihrer Bankfiliale brachte. Dort wurde allerdings die Mitarbeiterin misstrauisch und alarmierte die Tochter der Frau. Die erschien kurz darauf in der Bank, der Betrug konnte verhindert werden.

Die Polizei nutzt den aktuellen Fall noch einmal, um vor solchen betrügerischen Anrufen zu warnen. „Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen“, erklärte Polizeisprecherin Annett Wendler vom Polizeirevier in Dessau. „Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahe stehenden Personen. Und vor allem: Übergeben sie niemals Geld an Unbekannte.“