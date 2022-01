84-Jähriger rutscht von der Bremse - 10.000 Euro Schaden bei Parkplatzunfall in Waldersee

Waldersee/MZ - Hoher Sachschaden entstand am Samstag gegen 11.15 Uhr auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes in der Wilhelm-Feuerherdt- Straße in Waldersee.

Der 84-jährige Fahrzeugführer eines Mercedes wollte rückwärts aus einer Parklücke ausparken, rutschte nach eigenen Angaben dabei mit dem Fuß von der Bremse und stieß gegen einen geparkten Skoda. Diesen schob er dabei in eine Hecke, wodurch der vordere Stoßfänger beschädigt wurde. Der Gesamtschaden beträgt ca. 10.000 Euro.