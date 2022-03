83-jähriger VW-Fahrer übersieht in Dessau Fußgängerin - 89-Jährige schwer verletzt

Dessau/MZ - Bei einem Verkehrsunfall in der Willy-Lohmann-Straße in Dessau ist am frühen Donnerstagabend eine 89-jährige Fußgängerin schwer verletzt worden. Ein 83-jähriger VW-Fahrer hatte gegen 18.15 Uhr die Willy-Lohmann-Straße in Richtung Askanische Straße befahren. Kurz hinter dem Einmündungsbereich zur Mariannenstraße - direkt vor der ehemaligen Justizvollzugsanstalt - erfasst das Auto eine die Fahrbahn überquerende Frau.

Die 89-Jährige wurde durch die Kollision mit dem VW schwer verletzt und musste zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer des VW kam nach der Kollision noch nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß dort gegen einen Lichtmast. Auch der 83-Jährige musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der durch den Unfall entstandene Gesamtschaden an Auto und Lichtmast beläuft sich nach Angaben der Polizei auf etwa 2.100 Euro.