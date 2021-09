83-jähriger Pedelec-Fahrer stürzt nach Unfall - BMW-Fahrerin missachtet Vorfahrt

Dessau/MZ - - Ein 83-jähriger Pedelec-Fahrer ist am Sonnabendvormittag in Ziebigk bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Eine 77-jährige BMW-Fahrerin hatte die Essener Straße in Richtung Georgenallee befahren und im Einmündungsbereich zur Kieler Straße die Vorfahrt des von rechts kommenden Fahrradfahrers missachtet.

Dieser wollte von der Kieler Straße nach links in die Essener Straße abbiegen. Durch die Kollision stürzte der 83-jährige Mann und verletzte sich leicht. Er wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 6.500 Euro.